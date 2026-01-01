Anwälte im Einsatz
Folge 59: Abgefahren
45 Min.Ab 12
Für die schwangere Ina Waggershausen bricht die Welt zusammen: Nach dem Unfall ihres Mannes kann sie den Hauskredit nicht mehr abzahlen. Als der Arbeitgeber ihres Mannes diesen nach dem Unfall sogar fristlos entlässt, geht Ina mit Anwältin Brygida Braun dagegen vor. Doch gegen den skrupellosen Spediteur scheint kein Kraut gewachsen. Ina will schon aufgeben - doch da hat die Anwältin eine zündende Idee...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick