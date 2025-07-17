Anwälte im Einsatz
Folge 87: Falsches Spiel
45 Min.Ab 12
Seit Claudias Ex-Mann Dirk eine neue Freundin hat, haben sich seine Erziehungsmethoden stark verändert. Die Kinder genießen Narrenfreiheit und Mutter Claudia macht sich Sorgen. Anwalt Florestan Goedings soll ihr helfen, das Wechselmodell zum Wohle der Kinder aufzuheben. Doch Claudia ahnt nicht, dass Dirk alles für seine Zwecke manipuliert.
