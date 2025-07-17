Scheinehe ist billiger als ScheidungJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 92: Scheinehe ist billiger als Scheidung
45 Min.Ab 12
Als die gebürtige Ukrainerin Anastasia nach einem Heimaturlaub zurück nach Berlin kommt und sich auf den dritten Hochzeitstag mit ihrem Mann Matthias freut, steht die Ausländerbehörde vor der Tür. Dem Ehepaar wird eine Scheinehe vorgeworfen. Der Dolmetscherin und ihrer Tochter droht die Abschiebung. Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz will eine Annullierung der Ehe verhindern, indem sie nach Beweisen für eine Liebesehe sucht. Doch plötzlich spricht alles gegen Anastasia ...
