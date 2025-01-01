Auf Streife - Berlin
Folge 23: Das Einbrechermärchen
45 Min.Ab 12
Ein Familienvater steht fassungslos vor der aufgebrochenen Haustür seines Hauses, alle Wertgegenstände wurden gestohlen. Die Polizisten nehmen die Spur auf und enttarnen den überraschenden Täter. - Die Polizei wird gerufen, weil ein Mann Münzen aus einem städtischen Brunnen sammelt. Er behauptet, dass seine kleine Nichte aus Versehen zu viel Geld hinein geworfen hätte. Doch die Wahrheit ist weitaus hintergründiger. - Und: Eine Frau wird vor einem Elektroladen überfallen.
