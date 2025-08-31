Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 36vom 31.08.2025
46 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12

Ein Junge sitzt auf seinem Kettcar weinend an der Straße und wird von Passanten getröstet. Die Beamten erfahren, dass er sich große Sorgen um seine Oma macht, die ihn heute nicht von der Schule abgeholt hat. - Die Polizisten werden zu einem der Berliner Frauenhäuser gerufen, weil ein Mann ins Haus eingedrungen ist. Dieser hat bereits die Sozialarbeiterin verletzt und bedroht nun seine Ehefrau mit einer Waffe.

