Auf Streife - Die neuen Einsätze

Das Schweigen der Gärtner

SAT.1Staffel 1Folge 67vom 08.05.2025
Das Schweigen der Gärtner

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 67: Das Schweigen der Gärtner

44 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Zwei Gärtner werden vermisst. Ihr Auto wird gefunden und darin ein Mann beim Diebstahl erwischt. Ist er für das Verschwinden der Gärtner verantwortlich? - Eine verängstigte Lehrerin wird von ihrem betrunkenen Schüler verfolgt und sucht Zuflucht in der Polizeiwache. Dort äußert sie einen schlimmen Verdacht. - Die Polizei wird von Krimi-Fan Mimi in eine ruhige Wohngegend gerufen. Zwei Maskierte treiben dort ihr Unwesen.

