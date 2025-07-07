Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Wer ist mein Vater?

SAT.1Staffel 1Folge 111vom 07.07.2025
Wer ist mein Vater?

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 111: Wer ist mein Vater?

45 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12

Schock nach dem Urlaub: In die Villa eines Ehepaares wurde eingebrochen. Schmuck und Bargeld sind noch da. Was wollten die Einbrecher im Haus? - Anwohner beschweren sich über gefälschte Knöllchen. Unter Verdacht steht ausgerechnet eine angehende Politesse. - Eine junge Frau wird nach einer Verlobungsfeier im Schlaf sexuell belästigt. Obwohl der Fall schnell klar scheint, ermitteln die Beamten eine pikante Überraschung.

