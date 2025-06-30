Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 105: Mit Vaters Pistole
45 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12
Ein 17-Jähriger droht über einen Notruf "heute ernst zu machen". Was die Beamten jedoch ermitteln, übersteigt die gängigen Erwartungen. - Ein Bäckermeister wird Opfer eines Schoko-Pudding-Anschlags. Doch wer könnte es auf ihn abgesehen haben? Und warum? - Ein Deko-Kürbis landet direkt neben einem Cabrio und zerspringt in tausend Scherben. War es ein gezielter Anschlag auf die Cabrio Besitzerin?
