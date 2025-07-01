Frauen, die auf Handys starrenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 99: Frauen, die auf Handys starren
45 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Drei Zeugen beschuldigen eine Bikerin, einen Unfall verursacht zu haben, weil sie während der Fahrt ihr Handy nutzte, doch das Gerät ist nicht auffindbar. - Ein orientierungsloser, verwahrloster, alter Mann wird von einer Streife auf die Wache gebracht. Wer ist er und was ist ihm zugestoßen? - Ein gefährlicher Waffenfund in der Hand eines 10-Jährigen alarmiert die Beamten. Wurde mit der Waffe ein Verbrechen begangen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick