Auf Streife - Die neuen Einsätze

Wer einmal sitzt, dem traut man nicht

SAT.1Staffel 1Folge 78vom 23.06.2025
44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Eine Dessous-Party endet damit, dass alle bewusstlos sind und das Haus durchwühlt wurde. Die Polizei ist sich schnell sicher, dass der Täter noch vor Ort ist Nachdem der teure, neue Schulranzen einer 14-Jährigen spurlos verschwindet, gerät ihre Mobberin unter Verdacht, ihn gestohlen zu haben Eine Frau flieht vor einem Einbrecher aus ihrem Haus. Nachdem sich offenbart, wer hinter der finsteren Gestalt steckt, kommen weitere Wahrheiten ans Licht.

SAT.1
