Auf Streife - Die neuen Einsätze

Das Himbeer Komplott

SAT.1Staffel 1Folge 79vom 03.07.2025
Folge 79: Das Himbeer Komplott

45 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12

Zwei Freundinnen investieren bei einem adeligen Gutsbesitzer in Himbeeren. Beim Erntebesuch wird eine der Frauen niedergeschlagen. Was ist passiert? - Einer Frau wird ein vererbtes Gemälde gestohlen. Ihre Aussagen belasten ihren Bruder. Handelt es sich tatsächlich um eine Erbschaftsfehde? - Ein 10-Jähriger ruft die Polizei, weil seine Babysitterin regungslos daliegt. Hat sie etwa ihre Verantwortung nicht ernst genommen und fahrlässig getrunken?

