Auf Streife - Die Spezialisten

Die nackte Wahrheit

SAT.1Staffel 3Folge 15
Die nackte Wahrheit

Folge 15: Die nackte Wahrheit

43 Min.Ab 12

Kuriose Szenen auf der Autobahn: Ein am Kopf verletzter Mann steht halbnackt neben seinem brennenden Auto. Die Spezialisten versuchen schnellstens den Brand unter Kontrolle zu bringen. Doch die Brandursache bleibt ein Rätsel - der Mann kann sich an nichts mehr erinnern. - Zwei Verletzte werden nach einem schweren Autounfall in die Notaufnahme eingeliefert. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr und muss mehrmals reanimiert werden. Ein hektischer Kampf um das Leben des Mannes beginnt.

