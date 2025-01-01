Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 3Folge 19
Folge 19: Kopf über Wasser

44 Min.Ab 12

Auf einem See kommt es zu einem schrecklichen Unfall: Ein rücksichtsloser Jetskifahrer hat einen Mann und eine Frau schwer verletzt. Außerdem ist der Jetski am Ufer in Flammen aufgegangen! Die Spezialisten müssen die Verletzten so schnell wie möglich aus dem Wasser retten und das Feuer löschen. - Eine Frau bringt ihren Mann in die Notaufnahme: Er hat neben einem geröteten Gesicht starke Kopfschmerzen, Ohrensausen und juckende Haut. Ist eine Thrombose schuld an seinem Zustand?

SAT.1
