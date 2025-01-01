Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 19: Kopf über Wasser
44 Min.Ab 12
Auf einem See kommt es zu einem schrecklichen Unfall: Ein rücksichtsloser Jetskifahrer hat einen Mann und eine Frau schwer verletzt. Außerdem ist der Jetski am Ufer in Flammen aufgegangen! Die Spezialisten müssen die Verletzten so schnell wie möglich aus dem Wasser retten und das Feuer löschen. - Eine Frau bringt ihren Mann in die Notaufnahme: Er hat neben einem geröteten Gesicht starke Kopfschmerzen, Ohrensausen und juckende Haut. Ist eine Thrombose schuld an seinem Zustand?
