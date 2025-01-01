Zwei hinreissend verdorbene FlaschenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 9: Zwei hinreissend verdorbene Flaschen
44 Min.Ab 12
Dramatische Szenen bei einer Party am Badesee: Eine benommene Frau ist ins Wasser gestürzt. Sie muss gerettet und wiederbelebt werden. Zusätzlich entdecken die Spezialisten Würge-Male am Hals des Opfers. Ist von einer kaltblütigen Tat auszugehen? - Ein verzweifeltes Ehepaar bringt seine verletzte Tochter in die Notaufnahme, nachdem sie auf einem Spielplatz vom Gerüst gefallen ist. Die Verletzungen des Mädchens stellen sich als harmlos heraus.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick