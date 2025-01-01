Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bombastische Entscheidung

SAT.1Staffel 3Folge 20
Folge 20: Bombastische Entscheidung

43 Min.Ab 12

Durch einen anonymen Notruf werden die Spezialisten auf einen selbstgebastelten Sprengkörper in einer Bar aufmerksam gemacht. Jede Sekunde zählt: Das Gebäude muss schnellstmöglich geräumt und der Sprengkörper sichergestellt werden. - Ein Ehepaar bringt einen schwer verletzten Mann in die Notaufnahme. Der vermeintliche Kumpel hat dem Pärchen beim Reparieren der Dachrinne geholfen und sich bei seinem Sturz lebensbedrohlich verletzt. Doch irgendetwas ist an der Geschichte faul.

SAT.1
