Auf Streife - Die Spezialisten

Feurige Erregung

SAT.1Staffel 3Folge 11
Feurige Erregung

Feurige ErregungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 11: Feurige Erregung

43 Min.Ab 12

Aufruhr an einem Grillplatz: Die Spezialisten müssen einen Schwerverletzten versorgen und geraten dabei in eine gefährliche Massenschlägerei zwischen zwei Familien. Als der Verletzte abtransportiert wird, eskaliert die Situation. - Heavy-Metal-Fans bringen ihre Freundin mit starken Kopfschmerzen in die Notaufnahme. Die Diagnose ist ein Schock: Die junge Frau hat eine gefährliche Hirnblutung! Die Spezialisten kämpfen um ihr Leben. Was war die Ursache?

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

