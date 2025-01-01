Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 11: Feurige Erregung
43 Min.Ab 12
Aufruhr an einem Grillplatz: Die Spezialisten müssen einen Schwerverletzten versorgen und geraten dabei in eine gefährliche Massenschlägerei zwischen zwei Familien. Als der Verletzte abtransportiert wird, eskaliert die Situation. - Heavy-Metal-Fans bringen ihre Freundin mit starken Kopfschmerzen in die Notaufnahme. Die Diagnose ist ein Schock: Die junge Frau hat eine gefährliche Hirnblutung! Die Spezialisten kämpfen um ihr Leben. Was war die Ursache?
