Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 18: Drachenzähmen schwer gemacht
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten folgen dem Notruf eines Mannes, der beim Drachensteigen seinen Sohn verloren hat. Vor Ort stellt sich die Situation für die Einsatzkräfte als viel brisanter raus. Bei der Suche nach dem vermissten Jungen zählt jede Sekunde. - Dramatische Szenen in der Notaufnahme: Gleich drei verletze Familienmitglieder, darunter ein schwerverletztes Kind, werden nach einem Wohnungsbrand ins Krankenhaus eingeliefert. Wenig später trifft die verzweifelte Mutter ein.
