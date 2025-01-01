Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 94: Heißes Programm
44 Min.Ab 12
Ein Haus steht in Flammen! Die Spezialisten riskieren ihr Leben, um die Bewohner zu retten - und dann geschieht etwas Unglaubliches! - Ein Vater bringt seine plötzlich schwerkranke Tochter in die Klinik. Einige Symptome sprechen für eine gefährliche Vergiftung. Doch der Vater schwört, weder das Mädchen aus den Augen gelassen zu haben, noch Giftiges im Haus zu lagern. - Eine Frau vermisst ihren Bruder. Als dieser sich telefonisch meldet, scheint er große Probleme zu haben.
