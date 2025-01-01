Liebe Bergrettung, hol uns bitte abJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Liebe Bergrettung, hol uns bitte ab
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird klitschnass in die Notaufnahme eingeliefert. Der Unbekannte kann sich an nichts mehr erinnern. Als schließlich seine Frau ausfindig gemacht wird, stellt sich die entsetzliche Frage: Wo steckt der gemeinsame Sohn? Sofort durchkämmen die Rettungskräfte das Gebiet um den See, an dem der Vater gefunden wurde. Doch der Suchhund findet zunächst keine Spur ...
