Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 16: Ein unerwartet teures Geschenk
44 Min.Ab 12
Bei einem heftigen Verkehrsunfall wird ein Mann schwer verletzt. Der Fahrer ist ungebremst in ein parkendes Auto gerast und nun bewusstlos. Die Ursache für den Crash gibt Rätsel auf, nichts passt so recht zusammen. Als die Spezialisten wenig später eine weitere Verletzte finden, kommt ans Licht, dass die Fälle zusammenhängen. Die Auflösung ist auch für unsere erfahrenen Spezialisten eine Überraschung.
