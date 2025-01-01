Ein Kletterer erhängt sich selbstJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 3: Ein Kletterer erhängt sich selbst
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten fahren in unwegsames Gelände, um einem halb abgestürzten Hobbykletterer zu helfen. Der schwebt in der Gefahr, sich selbst mit seinem Sicherungsseil zu erdrosseln. Doch auch sein Kletterpartner steckt in Schwierigkeiten. - Ein junger Mann klagt über Schwindel und Durchfälle. Besonders dramatisch: Er sollte morgen eine Niere an seine Schwägerin spenden. Kann die OP stattfinden? Bald wird klar, dass der Patient etwas Wichtiges verschweigt.
