Ist es zu scharf, bist du zu schwach!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 7: Ist es zu scharf, bist du zu schwach!
44 Min.Ab 12
Drei Freunde essen an einem Imbissstand und haben danach heftige Beschwerden. Erst haben die Spezialisten eine extrem scharfe Soße im Verdacht. Doch dann klappen auch Leute zusammen, die gar nicht von der Soße gegessen haben. - Eine junge Frau hat hohes Fieber und Atemnot. Während der Ursachensuche offenbart sich ein schockierendes Familiengeheimnis. - Ein 16-Jähriger wird schwer verletzt von seiner Mutter im Hausflur entdeckt. Was ist passiert und wo ist der Vater des Jungen?
