Jungen, die in Brillen starrenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 12: Jungen, die in Brillen starren
44 Min.Ab 12
Ein Teenager versucht, seine Elektrogeräte aus einem brennenden Familienhaus zu retten, schafft es aber selbst nicht mehr heraus. Auch von seinem Cousin fehlt jede Spur! - Ein junger Mann ist beim Verladen von Wasserkisten unglücklich gestürzt. Hat er einen Schwächeanfall erlitten oder streikt gar sein Herz? Als der Arzt eine Narbe auf der Brust seines Patienten entdeckt, hat er einen schlimmen Verdacht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick