SAT.1Staffel 5Folge 8
44 Min.Ab 12

Der Suchtrupp folgt einer dramatischen Spur. Ein kleines Mädchen ist auf dem Heimweg verschwunden. Alles, was die Eltern von ihr gefunden haben, sind ihr Fahrrad und Blutspuren am Waldrand. - Eltern bringen ihren verletzten Sohn in die Notaufnahme, der beim Transport eines Aquariums gestürzt ist und nun gefährliche Glassplitter im Körper stecken hat. Nicht nur seine geschwächte Blutgerinnung ist ein Rätsel - denn plötzlich kollabiert sein Vater!

SAT.1
