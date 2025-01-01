Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Alles im Kasten

SAT.1Staffel 5Folge 161
Alles im Kasten

Alles im KastenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 161: Alles im Kasten

44 Min.Ab 12

Kopf nach hinten, Bauch rein, Po raus - Vicky lässt heiße Fotos von sich machen. Doch die romantische Industriekulisse wird zum Schauplatz eines schrecklichen Unfalls. Während die Höhenretter ganze Arbeit leisten, droht das Mädchen einen epileptischen Anfall zu erleiden ... Geteiltes Leid ist nicht immer halbes Leid: Ein zukünftiger Vater identifiziert sich so sehr mit seiner schwangeren Frau, dass es beinahe tödlich endet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen