Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 21: Der Spießrutenlauf
44 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Ein Aktionskünstler wurde beim Verladen seiner Beton-Skulptur durch ein dramatisches Missgeschick aufgespießt. Die Rettung gestaltet sich schwierig, denn der Schwerverletzte ist eingeklemmt, und die Feuerwehr durch einen Großeinsatz verhindert. Nur eine Bluttransfusion kann dem Mann noch das Leben retten ...
