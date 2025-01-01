Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 25: Die Batteriebombe
44 Min.Ab 12
Eine Frau ist bei voller Fahrt in den Wagen ihres Bruders gerast. Der junge Mann ist glücklicherweise nicht verletzt, doch sie hat es schlimm erwischt. Was passiert ist, kann keiner erklären. Die Spezialisten müssen unter Hochspannung arbeiten. Als dann noch ein Motorradfahrer in die ungesicherte Unfallstelle knallt und sich schwer verletzt, gilt Alarmstufe Rot! - Außerdem: Eine vermeintlich harmlose Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern mündet in ein Familiendrama.
