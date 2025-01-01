Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Batteriebombe

SAT.1Staffel 5Folge 25
Die Batteriebombe

Folge 25: Die Batteriebombe

44 Min.Ab 12

Eine Frau ist bei voller Fahrt in den Wagen ihres Bruders gerast. Der junge Mann ist glücklicherweise nicht verletzt, doch sie hat es schlimm erwischt. Was passiert ist, kann keiner erklären. Die Spezialisten müssen unter Hochspannung arbeiten. Als dann noch ein Motorradfahrer in die ungesicherte Unfallstelle knallt und sich schwer verletzt, gilt Alarmstufe Rot! - Außerdem: Eine vermeintlich harmlose Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern mündet in ein Familiendrama.

