Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 29: Die diebische Elster
44 Min.Ab 12
Verkehrte Welt in einem ruhigen Wohngebiet: Ein Mann hängt kopfüber und bewusstlos in einem Baum. Was hatte der Mann dort vor? Die Spezis finden schließlich eine tierische Lösung für das Rätsel. Außerdem: Ein junger Judoka wird nach einem Trainingskampf verletzt in die Notaufnahme gebracht. Er ist ungewöhnlich schlapp und hat starke Bauchkrämpfe. Der Grund für seinen schlechten Zustand ist wirklich abenteuerlich.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick