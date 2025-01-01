Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 42: Vollgas
44 Min.Ab 12
In einer Lagerhalle bricht ein Mitarbeiter zusammen. Eigentlich ein Routinefall, doch vor Ort verliert auch einer der Sanitäter das Bewusstsein. Die Situation droht zu eskalieren. Für die Spezialisten beginnt ein Einsatz auf Leben und Tod. Außerdem: In die Notaufnahme wird eine Frau gebracht, die schwer gestürzt ist. Ihr Ehemann und die Tochter sind außer sich vor Sorge.
