Auf Streife
Folge 11: Kaltbäuchig
45 Min.Ab 12
Eine kuriose Heilmethode zur Fettreduzierung führt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einer Kundin und der Heilpraktikerin. Doch die starken Schmerzen sind nicht der einzige Grund, weshalb sie ausflippt. Eine 24-Jährige macht sich große Sorgen um ihren Vater und seine Lebensgefährtin. Als sie ihn aufsucht, um nach dem Rechten zu sehen, sieht sie einen Maskierten mit einem Baseballschläger vom Haus weglaufen.
