Auf Streife
Folge 18: Ob du behindert bist
44 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Vor einem Schwimmbad wird eine Frau im Badeanzug festgebunden. Die Polizisten erfahren von ihr, dass drinnen zwei Maskierte auf ihre querschnittsgelähmte Schwester losgegangen sind. - Aus einer Reinigung werden Einnahmen sowie der Arztkittel eines Kunden gestohlen. Was hat der Dieb vor? - Die Beamten schlichten zunächst eine Auseinandersetzung eines Paares, dann steht der Verdacht im Raum, dass die zukünftige Braut eine Heiratsschwindlerin ist.
