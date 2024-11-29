Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 18vom 29.11.2024
Vor einem Schwimmbad wird eine Frau im Badeanzug festgebunden. Die Polizisten erfahren von ihr, dass drinnen zwei Maskierte auf ihre querschnittsgelähmte Schwester losgegangen sind. - Aus einer Reinigung werden Einnahmen sowie der Arztkittel eines Kunden gestohlen. Was hat der Dieb vor? - Die Beamten schlichten zunächst eine Auseinandersetzung eines Paares, dann steht der Verdacht im Raum, dass die zukünftige Braut eine Heiratsschwindlerin ist.

