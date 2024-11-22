Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Die Rückkehr der Kinderhasserin

SAT.1Staffel 8Folge 4vom 22.11.2024
Die Rückkehr der Kinderhasserin

Auf Streife

Folge 4: Die Rückkehr der Kinderhasserin

44 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Ein Elfjähriger wird beim Diebstahl von Magentabletten erwischt. Als er den Beamten erzählt, dass sie für seinen Freund sind, der von ominösen Keksen auf einem Spielplatz gegessen hat, ist Eile geboten. - Auf einer Hochzeit werden die Geldgeschenke des Brautpaares gestohlen. Eine Blutspur führt die Polizisten auf die richtige Spur. - Ein Mann vermutet einen Einbruch in sein Haus. Es stellt sich heraus, dass der mutmaßliche Einbrecher nicht die Absicht hatte zu stehlen ...

