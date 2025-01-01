Auf Streife
Folge 1: Psycho Oma
44 Min.Ab 12
Ärger auf einem Schrottplatz! Ein Mann behauptet, dass eine junge Frau seinen Sohn entführen wolle. Diese erklärt den Beamten, dass sie einen Hilferuf ihrer Stiefschwester bekam und sich um den Jungen kümmern sollte. Alles nur Lüge, behauptet der Vater. - Eine aufgebrachte Frau geht auf eine Restaurantbesitzerin und ihre Tochter los. Sie behauptet, dass die Tochter eine Affäre mit ihrem Mann hat.
