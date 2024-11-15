Auf Streife
Folge 9: Ausgesaugt
45 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Aus Angst um seine Freundin versucht ein junger Mann mit allen Mitteln Geld aufzutreiben, damit er Lösegeld an ihre Entführer zahlen kann. - Ein Junggesellenabschied gerät außer Kontrolle, als der Bräutigam niedergeschlagen an einem Weiher aufgefunden wird. Sogar sein Verlobungsring wurde entwendet! - Auf Streife entdecken die Beamten ein brennendes Ölfass. Man kann darin die verkokelten Überreste einer Puppensammlung erkennen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick