Auf Streife
Folge 17: Raub im Autohaus
44 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Ein Autohändler muss schockiert feststellen, dass in sein Autohaus eingebrochen und die beiden teuersten Autos gestohlen wurden. Die Polizisten finden jedoch keine Einbruchsspuren. - Ein unüberlegter Social Media-Post sorgt für großes Chaos und eine brenzlige Situation. - Die Beamten entdecken einen gefälschten Strafzettel an einem Kinderwagen. Als sie diesem auf den Grund gehen wollen, finden sie einen in einem Auto eingeschlossenen Mann.
