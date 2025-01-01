Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gelegenheit macht Diebe

SAT.1Staffel 8Folge 5
44 Min.Ab 12

Auf Streife werden die Beamten auf eine junge Frau aufmerksam, die versucht, ein Auto zu knacken. Sie beteuert, dass es sich um ihres handle und sie nur den Schlüssel vergessen habe. - Nach einer durchzechten Nacht findet eine junge Frau lediglich das zerrissene Top ihrer besten Freundin wieder. Da alles auf eine Gewalttat hindeutet, ist Gefahr in Verzug! Kann die junge Frau unversehrt gefunden werden?

SAT.1
