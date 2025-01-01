Auf Streife
Folge 3: Puppen bevorzugt
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird halbnackt und in eindeutiger Pose an eine Schaufensterpuppe gefesselt. Da er homosexuell ist, vermutet er Opfer einer homophoben Attacke geworden zu sein. - Eine Großfamilie terrorisiert die Nachbarschaft. Als die Beamten wegen eines zerkratzten Autos gerufen werden, sind Pkw und Fahrzeughalter verschwunden. Die einzige Spur führt sie zu dem Schrottplatz der Großfamilie, wo zwar der Pkw, aber nicht der Vermisste gefunden wird.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick