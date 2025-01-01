Hausmeister Dietz - Ordnung muss seinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 12: Hausmeister Dietz - Ordnung muss sein
44 Min.Ab 12
Ein Hausmeister flippt aus und bewirft einen der Hausbewohner wütend mit Müll. Angeblich hat dieser den Hausflur mit Müllsäcken zugestellt und mit Hundekot-Tretmienen versehen. Vor einem Wohnhaus zertrümmert ein Mann wutentbrannt eine Videokamera. Währenddessen ist ein weiterer Mann auf das Garagendach geflüchtet. Angeblich hat der Geflüchtete die Kamera in der Wohnung der Freundin des anderen angebracht.
