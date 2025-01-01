Wünsch dir was, Friendzone-FreddyJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 15: Wünsch dir was, Friendzone-Freddy
45 Min.Ab 12
Eine ominöse Wunschliste bringt zwei junge Männer dazu, einer Verkäuferin zu schaden. Wer ist Initiator der Liste und will der jungen Frau an den Kragen? Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert: Während sich zwei Männer in die Haare bekommen, treffen die Beamten im Hinterhof auf eine verärgerte Frau, die einen PKW beschädigt. Die Polizisten werden wegen eines Einbruchs gerufen, bei dem ein Papagei entwendet wurde. Die Gründe für die Tat sind alles andere als gewöhnlich.
