Auf Streife
Folge 27: Schizo-Tante
45 Min.Ab 12
Eine hysterische Frau berichtet der Polizei, dass ihr Nachbar sie verfolgt und beobachtet. Dieser streitet jedoch alles ab. Doch dann verschwindet die aufgewühlte Frau. Zuletzt gesehen hat sie nur der Nachbar. - Zwei Obdachlose liefern sich einen Kampf auf der Straße. Worum geht es hier bloß? - Die Polizei wird zu einem Streit gerufen, bei dem ein Taxifahrer beschuldigt wird, eine Kundin sexuell belästigt zu haben. Der Fahrer wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe.
