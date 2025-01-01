Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unter die Haube gekommen

SAT.1Staffel 1Folge 33
Folge 33: Unter die Haube gekommen

46 Min.Ab 12

Die Polizisten finden nachts eine ältere Dame im Friseursalon vor. Entspannt unter der Trockenhaube sitzend wartet sie auf die Friseurin. - Ein minderjähriges Mädchen wird auf dem Straßenstrich erwischt und ist nun spurlos verschwunden. Werden die Beamten sie finden? - An einem Spendenstand wird die Spendenbox geklaut. Allerdings macht das Hilfsprojekt auf die Beamten einen dubiosen Eindruck.

SAT.1
