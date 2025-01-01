Auf Streife
Folge 34: Der Fenstersturz
45 Min.Ab 12
Beamte finden einen halbnackten, schwer verletzten Mann auf der Straße vor einem Kölner Hotel. Wie ist er dorthin gekommen? - Nachdem ein Mann einen Forstwirt zu Boden geschlagen hat, klaut er Holz im Wald. Auf der Flucht verliert er einige Stücke und verletzt dabei einen Jungen. Als die Ehefrau davon erfährt, ist sie fassungslos. - Eine 60-Jährige wurde von einem kriminellen Paar ausgeraubt. Können die Beamten die Täter fassen, bevor sie über alle Berge sind?
