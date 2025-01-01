Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Durchgeknallt

SAT.1Staffel 1Folge 64
Durchgeknallt

DurchgeknalltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 64: Durchgeknallt

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden in eine Wohngegend gerufen, weil jemand Möbelstücke aus einem Fenster wirft. Nachdem sie sich Zugang zur Wohnung verschafft haben, müssen sie einen angriffslustigen Mann zur Räson bringen. - Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der Unfallverursacher: ein Junge! Was hat das Kind allein in einem Auto verloren? - Eine Sexshopbetreiberin bemerkt einen Diebstahl und stellt den Täter. Als die Beamten eintreffen, gerät der Mann ins Schwitzen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen