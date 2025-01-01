Das doppelte Lottchen ReloadedJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 65: Das doppelte Lottchen Reloaded
45 Min.Ab 12
Eine Restaurantbesitzerin wendet sich an die Polizei, weil sie verhindern will, dass in ihrem Lokal eine rechtspopulistische Versammlung abgehalten wird. Den Beamten gelingt es, die Versammlung friedlich zu beenden. Vorerst! - Ein Hund wird brandheiß erwischt: Stromschlag am offenen Kabel. Das Tier stirbt. Warum gab es genau an dieser Stelle ein freigelegtes Kabel? - Und: Zwei ältere Damen werden Opfer eines Handtaschendiebstahls.
