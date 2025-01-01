Auf Streife
Folge 76: Falscher Pfand
45 Min.Ab 12
Als ein Schüler einen kopierten Pfand-Bon gegen Lebensmittel eintauschen will, fliegt er auf und die Kassiererin ruft die Polizei. Doch welcher Elfjährige betrügt, um sich Grundnahrungsmittel zu beschaffen? - Eine Autofahrerin wird von einer Mädchenbande in einen Hinterhalt gelockt, verprügelt und um ihren Wagen gebracht. Finden die Beamten die Täterinnen, bevor es weitere Opfer gibt?
