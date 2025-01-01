Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Zwei Engel für Marie

SAT.1Staffel 10Folge 114
Zwei Engel für Marie

Auf Streife

Folge 114: Zwei Engel für Marie

44 Min.Ab 12

Auf einem stillgelegten Fabrikgelände sind Personen gesichtet worden. Als die Beamten vor Ort sind, ertönt ein Schuss! - Mit einer zerschnittenen Buchsbaum-Skulptur steht ein Mann auf der Wache Köln-Mülheim. Er hat auch einen Verdacht, wer es war! - Beim Dreh eines Horrorfilms wird ein Theatermesser gegen ein echtes Messer ausgetauscht! Mit Absicht? - Eine Schwangere folgt heimlich ihrem Mann und beobachtet, wie er sich mit einer jungen Frau trifft.

