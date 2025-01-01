Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Leicht entzündlich

SAT.1Staffel 10Folge 119
Leicht entzündlich

Leicht entzündlichJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 119: Leicht entzündlich

44 Min.Ab 12

Der angezündete Rucksack einer 14-Jährigen bringt Mutter und Tochter aufs Revier Köln-Mülheim. Wer hat es auf das Mädchen abgesehen? - Ein Unternehmer macht einen Einbrecher dingfest. Zur großen Verwunderung: Der Eindringling ist kein Unbekannter! - Die Polizisten finden ein verunglücktes Hochzeitsauto. Auf der Straße und am Wagen ist Blut zu sehen! - Seit Tagen ist die Freundin einer Rentnerin nicht erreichbar. An deren Haus sieht die Dame plötzlich eine fremde Person!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen