Auf Streife
Folge 123: Robert und Roberta
44 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12
Im Park greifen die Polizisten eine Person auf und nehmen diese in Gewahrsam. Dabei werden sie beobachtet. Einbruch bei einer Filialleiterin: Nichts fehlt, doch offensichtlich war der Einbrecher romantisch veranlagt. Ein 19-Jähriger betritt die Wache Köln-Mülheim: Ein Auto hat ihn angefahren und ist dann geflüchtet. Trotz des Schockmomentes hat er das Kennzeichen. Schreie aus der Wohnung einer Kunststudentin: Vor Ort entdecken die Polizisten einen nackten Mann am Fenster.
