Auf Streife
Folge 146: Wo die Liebe hinfällt
45 Min.Ab 12
Ein fremdes Auto in der Einfahrt, eine offene Haustür und ein Boden voller Blutflecken lässt eine Mutter die Polizei rufen! - Wegen eines scheinbaren Schäferstündchens im Auto werden die Polizisten auf ein Paar aufmerksam. Doch es ist nicht sein Wagen! - Mit einer angeschnittenen Torte betritt eine Frau die Wache Köln-Mülheim: Der Konditor hat sie mit Zigarettenstummeln gefüllt! - Ein angeblicher Fahrradpolizist beschlagnahmt das Rad einer Kurierin.
