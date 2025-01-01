Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 162
44 Min.Ab 12

Aufgelöst meldet eine Mutter ihre Tochter auf der Wache Köln-Mülheim als vermisst. Dort erreicht sie ein Notruf. - Das Tor zu einem Wertstoffhof wird aufgebrochen und der Betreiber niedergeschlagen. Der Einbrecher ist schnell gefunden. Schlug er auch zu? - Auf seinem Junggesellenabschied wird ein Mann im Hinterhof verprügelt. Der Ex der Frau soll es gewesen sein! - Ein 13-Jähriger wird vermisst. Die Mutter findet auf seinem Laptop die Öffnungszeiten einer Kirche. Ist er dort?

